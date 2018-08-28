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12 yaşındaki küçük kız denizde hayatının şokunu yaşadı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Kemer beldesinde serinlemek için denize giren 12 yaşındaki kızın yüzüne denizanasına benzer bir cisim yapıştı.

28 Ağustos 2018 Salı 14:50
12 yaşındaki küçük kız denizde hayatının şokunu yaşadı

Ailesiyle birlikte denize giden 12 yaşındaki kızın yüzüne deniz anasına benzeyen bir cisim yapıştı. Hemen ailesinin yanına dönen küçük kız yüzünde şişlikler oluştuğunu hissetti. Apar topar hastaneye kaldırılan küçük kız yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda bir kaç gün kaldıktan sonra tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Küçük kızda şişliklerin uzun bir süre daha yüzünde kalacağı öğrenildi.

DÜN DE YAŞANDI

Kemer beldesinde ikamet eden Cemil Yetim isimli vatandaşta dün buna benzer bir olay yaşadı. Serinlemek için denize giren Yetim'in vücuduna deniz anasına benzer cisim yapıştı. Hastaneye giden Yetim tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cismi vücuda yapıştıktan sonra yanık hissi verdiği ve kabuklar oluşturduğu belirtildi.

İLK KEZ KARŞILAŞILDI

Bölge halkı ise böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını ve ilk defa böyle bir cisim gördüklerini söyledi. Deniz anasına benzeyen cismin ise yurtdışından gelen gemilerden olduğu iddia edildi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 14:50
  1. Çanakkale
  2. Biga
  3. yüzüne denizanası yapıştı
  4. küçük kız şok yaşadı
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