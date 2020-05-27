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Yerel

12 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün altında kalarak can verdi

Malatya’da 12 yaşındaki çocuk, ailesinden izinsiz alıp kullandığı traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 15:54:00 -
12 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün altında kalarak can verdi

Malatya'nın Darende ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Ilıca Mahallesi'nde oturan Ömer Çelik (12) ailesine ait 46 P 1671 plakalı traktörü izinsiz kullandı. Çelik'in kullandığı traktör, sokakta seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı Darende Hulusi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Durumu öğrenerek hastaneye gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan Çelik'in babasının 3 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

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