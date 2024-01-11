12 yaşında kız çocukları bile var! ‘Cehennem adası'

ABD’de fuhuş ağı kurmak ve cinsel istismar suçlarından yattığı hapishanede 2019’da ölü bulunan finansçı Jeffrey Epstein’in davasıyla ilgili yeni belgeler yayımlandı.

Böylece Epstein’in mağdur kızları Karayipler’deki Little St. James adasına hapsederek kaçmalarını engellediği ortaya çıktı.

İstismarcının birçok ünlüyü ağırladığı “cehennem adası” denilen yerde cinsel sömürüye maruz kalanlar arasında 12 - 13 yaşında kız çocukları bile olduğu belirtildi. Epstein’in fuhuş ağında kullandığı kızları pasaportlarına el koyarak adaya “mahkum ettiği”, denizden kaçmak isteyen bazı mağdurların da yüzerken yakalandığı ifade edildi.

Milyarder finansçı Stephen Deckoff’un Epstein’in yan yana olan adaları Little St. James ve Great St James’i geçen yıl 60 milyon dolara satın aldığı öğrenildi. Deckoff’un adaları lüks tatil yerine dönüştüreceği dile getirildi. Deckoff, Epstein ile hiç tanışmadığını söyledi.

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TÜRKİYE'DEN ÇOCUK KAÇIRDI MI?

Mahkeme kayıtlarına göre, Epstein’in özel uçağının pilotu Nadya Marçinko’ya sorgu sırasında, fuhuş ağında kullanmak için Türkiye ve Çekya’dan çocukların kaçırılıp kaçırılmadığı da soruldu. Marçinko, bu soruya yanıt vermedi.

ABD yayını “ABC” ise bu belgenin ardından, Türkiye’de 17 Ağustos 1999 depremi sonrası kaybolan çocukların Epstein tarafından kaçırılmış olabileceğini öne sürdü. Yayında, Epstein davasında adı geçen ABD’nin eski başkanı Bill Clinton’ın 1999 depremi sonrası Türkiye’ye geldiği hatırlatıldı. Clinton’ın ABD’ye dönüşü sonrası deprem bölgesindeki bazı çocukların kaybolduğu öne sürülmüştü.

ADLİ BELGEDE TÜRK MAĞDUR

Daha önce Epstein’in cinsel saldırısına uğrayan kadınlar arasında bir Türk’ün de olduğu belirtilirken, yeni yayımlanan belgelerde bu kişinin ismi B.K. olarak açıklandı. Epstein’in Florida’da kuaför bir Türk kadına evine saçını kesmeye geldiğinde tecavüz ettiği, “Seni timsahlara atarım” diye tehdit ettiği mağdura çocuğunun yanında cinsel saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.