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Dünya 12 ülke için kıtlık uyarısı
Dünya

12 ülke için kıtlık uyarısı

Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, 2021 yılında en kötü insani krizlerden birinin yaşanabileceği ve 12 ülkenin kıtlık riski ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 23:49:00 -
12 ülke için kıtlık uyarısı

BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Covid-19 zirvesinde konuşan Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, 2021 yılında en kötü insani krizlerden birinin yaşanabileceği ve 12 ülkenin kıtlık riski ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ve devam eden savaşlar sebebiyle insani ihtiyaçların 2 kat arttığına dikkat çeken Beasley, "2021 tam anlamıyla bir felaket olacak" dedi.

Beasley, kıtlığın 12 ülkede korkunç boyutlara ulaşacağını, ancak bir an önce harekete geçilirse bunun engellenebileceğini belirtti.

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