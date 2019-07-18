12 Siyonist 1 İngiliz kıza tecavüz etti
12 İsrailli, 19 yaşındaki bir İngiliz kızına topluca tecavüz etti, dünya sus pus oldu. İğrenç olay geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’ın önemli eğlence merkezlerinden Ayia Napa'yada meydana geldi.18 Temmuz 2019 Perşembe 16:31
Asker eğlencesi için Güney Kıbrıs’a giden 12 kişilik İsrailli kafile, otelde tanıştıkları İngiliz kızını önce sarhoş etti. Sonrasında kızı izbe bir odaya götüren göz dönmüş caniler iğrenç fiili gerçekleştirdi. Rum basını olayı gizlerken, İngiliz medyası sert tepki gösterdi.
Münferit olaylar üzerinden Müslümanlara olmadık ithamlarda bulunanların, Siyonistlerin karıştığı iğrençlik karşısında üç maymunu oynaması ise dikkat çekti. Ahlaksız olay Türkiye’de sosyal medya dada tartışma konusu oldu. Müslümanlara her türlü hakareti yapan twitter devrimcilerinin, Siyonistlerin karıştığı tecavüz olayını dillendirenlere karşı ‘anti semitizm” yaftasıyla saldırması ikiyüzlülük olarak yorumlandı.
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