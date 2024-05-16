12 Saniyede 25 Milyon Dolar çalan hırsızlar tutuklandı

Kripto para dünyasındaki en büyük hırsızlıklardan bir tanesini gerçekleştiren kardeşlerin davasından ara karar çıktı. Her iki kardeşin de tutuklanmasına karar verildi.

Geçtiğimiz yıllarda kripto para camiasını sarsan bir hırsızlık olayı gerçekleşmişti. İki kardeş, sadece 12 saniye gibi kısa bir süre içerisinde tam 25 milyon dolarlık kripto para soygunu gerçekleştirmişlerdi. Davaya bakan ABD Adalet Bakanlığı, o dönemlerde yaptığı bir açıklamada bunun türünün tek örneği olduğunu söylemişti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki Anton Peraire-Bueno ve 28 yaşındaki James Peraire-Bueno'nun elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla yargılandıkları davadan ara karar çıktı. Kardeşlerin her ikisi de tutuklanırken 20'şer yıla kadar hapis cezası alma olasılıkları bulunuyor.

Her ikisi de MIT'de eğitim almışlardı

Edinilen bilgilere göre kardeşler, Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesinde eğitim görmüşlerdi ve yazılım konusunda da çok iyiydiler. İkilinin Ethereum ağındaki para transfer işlemlerini doğrulama sürecini sömürdükleri, 25 milyon dolarlık kripto parayı da bu süreçte çaldıkları tespit edildi.

Bu arada; Ethereum yönetiminin bu hırsızlığı tespit ettiği bilgisini de paylaşalım. Hatta Peraire-Bueno kardeşler ile de iletişime geçildi ancak sonuç alınamadı. Hâl böyle olunca olayın resmî makamlara bildirilmesine karar verildi. Bakalım ABD yargısı, üstün zekânın yol açtığı bu hırsızlık hakkında nasıl bir karar verecek.

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