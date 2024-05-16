  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li belediyede maaş krizi! Yüzde 40 eksik ödenecek!

Seçil’den kaçtı, Yunanistan’da darmadağın oldu! Yunan basını yerden yere vurdu... Ortaya çıktı!

Dolar kuru için ezber bozan tahmin! Ünlü ekonomist 'Yabancılar bu rakamları konuşuyor' diyerek duyurdu

Fetöcüler birbirine girdi! Küfürler tehditle havada uçuşuyor

Böcek iftiracıları sus-pus oldu

Terör seviciler Selo ve Figen için kritik gün

Galatasaray'da Dursun Özbek derbi öncesi yasakladı! Futbol baronlarını çileden çıkaran hamle geldi…

Bu evden tam 7 şehit Allah’ın rahmetine kavuştu Elhamdülillah! Çarşı Pazar hareketlense ‘ülkeyi terk edeceğim’ diyenler bu yazı size göre değil

Azerbaycan'dan Türkiye'yi çileden çıkaran hamle! Tepki üstüne tepki yağıyor

İslam Memiş’ten ‘sürpriz’ uyarısı! Altın ve gümüşü satıp...
Dünya 12 Saniyede 25 Milyon Dolar çalan hırsızlar tutuklandı
Dünya

12 Saniyede 25 Milyon Dolar çalan hırsızlar tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-05-16 15:44:00 - 2024-05-16 15:46:03
12 Saniyede 25 Milyon Dolar çalan hırsızlar tutuklandı

Kripto para dünyasındaki en büyük hırsızlıklardan bir tanesini gerçekleştiren kardeşlerin davasından ara karar çıktı. Her iki kardeşin de tutuklanmasına karar verildi.

Kripto para dünyasındaki en büyük hırsızlıklardan bir tanesini gerçekleştiren kardeşlerin davasından ara karar çıktı. Her iki kardeşin de tutuklanmasına karar verildi.
Geçtiğimiz yıllarda kripto para camiasını sarsan bir hırsızlık olayı gerçekleşmişti. İki kardeş, sadece 12 saniye gibi kısa bir süre içerisinde tam 25 milyon dolarlık kripto para soygunu gerçekleştirmişlerdi. Davaya bakan ABD Adalet Bakanlığı, o dönemlerde yaptığı bir açıklamada bunun türünün tek örneği olduğunu söylemişti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki Anton Peraire-Bueno ve 28 yaşındaki James Peraire-Bueno'nun elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla yargılandıkları davadan ara karar çıktı. Kardeşlerin her ikisi de tutuklanırken 20'şer yıla kadar hapis cezası alma olasılıkları bulunuyor.

Her ikisi de MIT'de eğitim almışlardı

Edinilen bilgilere göre kardeşler, Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesinde eğitim görmüşlerdi ve yazılım konusunda da çok iyiydiler. İkilinin Ethereum ağındaki para transfer işlemlerini doğrulama sürecini sömürdükleri, 25 milyon dolarlık kripto parayı da bu süreçte çaldıkları tespit edildi.

Bu arada; Ethereum yönetiminin bu hırsızlığı tespit ettiği bilgisini de paylaşalım. Hatta Peraire-Bueno kardeşler ile de iletişime geçildi ancak sonuç alınamadı. Hâl böyle olunca olayın resmî makamlara bildirilmesine karar verildi. Bakalım ABD yargısı, üstün zekânın yol açtığı bu hırsızlık hakkında nasıl bir karar verecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbakana suikast düzenleyen saldırganın kimliği şoke etti! Dünyaca ünlü bir...
Dünya

Başbakana suikast düzenleyen saldırganın kimliği şoke etti! Dünyaca ünlü bir...

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya suikast düzenleyen saldırgan, 71 yaşındaki Juraj (George) Cintula olduğu iddia ediliyor. Juraj, Slovakya a..
Bu nasıl cesaret bu nasıl iman! Gazze teslim olmadı Burası Refah, bunlar da Kassam'ın aslanları..
Gündem

Bu nasıl cesaret bu nasıl iman! Gazze teslim olmadı Burası Refah, bunlar da Kassam'ın aslanları..

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sanmayın ki İsrail Gazze’de duracak. Hamas Anadolu’nun ileri savunmasını yapıyor” demişti. Kassam Tugayları tarafında..
Dev savunma ihracatı çok yakın! Mehmetçikten eğitim almak istiyorlar!
Teknoloji

Dev savunma ihracatı çok yakın! Mehmetçikten eğitim almak istiyorlar! "Türklerin burada üsse ihtiyacı yok"

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal'in Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmasında atılan imzalar, ABD basınının dikkatini çekti. Ordusunu moderniz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23