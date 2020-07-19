"12 Punto TRT Senaryo Günleri" bu yıl da ses getirdi

Bu yıl 12-18 Temmuz tarihleri arasında 10 farklı ülkeden katılımla 3 ayrı platformda düzenlenen “12 Punto TRT Senaryo Günleri” ödül töreni ile sona erdi. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren’in ev sahipliği yaptığı, Feriye’de düzenlenen ve TRT 2’den canlı yayınlanan ödül törenine sinema dünyasından Reha Erdem, Tayfun Pirselimoğlu, Atalay Taşdiken, Burak Çevik, Reis Çelik, Zeynep Atakan, Mesut Uçakan, Nazif Tunç, Tarık Tufan, Halil Kardaşile Eurimages Türkiye Temsilcisi Zülfikar Kürüm katıldı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme platformu olan "12 Punto TRT Senaryo Günleri'nin Türk sinemasına yeni bir soluk getirdiğini belirterek, "TRT, Türkiye'nin tek kamu yayıncısı olarak kurulduğu günden beri sinemaya, sinema emekçilerine ve bağımsız sinemaya destek verdi." ifadesini kullandı.

"Türk sinemasına katkı sağlamaya çalıştık"

Televizyon filmleri ve ortak yapımlarla Türk sinemasına katkı sağlamaya çalıştıklarını aktaran Eren, yapılan destekleri kalıcı bir hale getirmek ve yapısal bir forma sokmak için "12 Punto TRT Senaryo Günleri"ni düzenlediklerini söyledi. 12 Punto'nun bu yıl ikinci kez düzenlendiğini anımsatan Eren, "Avrupa ve Balkanların yanı sıra bu sene İran ve Katar'dan da katılımcılarımız vardı." dedi.

İbrahim Eren, Uluslararası Ortak Yapım Ödülü'nün yanı sıra TRT 2'ye yapılan başvurular neticesinde 400 kısa film arasından 12'sinin seçilerek desteklenmesinin de bu yılki yenilikler arasında olduğunu, ayrıca sinema eğitimleri, senaryo, atölye çalışmaları ve ustalık eğitimleriyle katılımcılara danışmanlık verildiğini anlattı.

TRT'nin kamu yayıncısı olarak Türk sinemasına katkı sağlamaya çalıştığını vurgulayan Eren, şöyle devam etti:

"Hayali olan gençlere, bugüne kadar sektörden veya kamudan yeterli destek alamamış ancak uluslararası alanda Türkiye'yi her zaman başarıyla temsil etmiş değerli hocalarımıza, senaristlere, öğrencilere, yapımcılara, yönetmenlere çeşitli destekler vermek için projeler üretiyoruz. Bunların da zirve noktasında 12 Punto TRT Senaryo Günleri bulunuyor.TRT olarak bu projelerin parçası olmaktan büyük bir haz duyuyoruz ve inanıyoruz ki bu projeler Türkiye'yi uluslararası alanda hakkettiği en güzel şekilde önümüzdeki yıllarda temsil edecektir."

Büyük ödüller sahiplerini buldu

Final töreninde;Avrupa Film Akademisi Başkanı Mike Downey, Cannes Film Festivali Cinefondation Genel Müdürü Georges Goldenstern, Doha Film Enstitüsü CEO’su Fatma Hassan Alremaihi, FilmsBoutique Direktörü GaborGreiner, Saraybosna Film Festivali Endüstri Direktörü JovanMarjanovic’in yer aldığı jürinin verdiği; üç projeye Uluslararası Ortak Yapım Ödülü, dört projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, dört projeye ise TRT Ön Alım Ödülleri de açıklandı.

Ödül alan finalistler;

Ortak Yapım Ödülleri "Hayat" ile Zeki Demirkubuz, "Neandria" ile Reha Erdem, "İdea" ile Tayfun Pirselimoğlu ve "Kamış" ile Cemil Ağacıkoğlu'na TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından verildi.

Atalay Taşdiken "Turagay", Selman Nacar "Aralık", Bünyamin Musullu "Şimdi Orası" ve Tarık Aktaş "Geceden Fecre Kadar" filmlerinin Ön Alım Ödülü’nü, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan takdim etti.

Uluslararası Ortak Yapım Ödülleri, Nepalli MinBadur'un yönettiği "Soğuk Bir Sene", İspanyol ÇemaGarsiyaİbarra'nın yönetmenliğini üstlendiği "Kutsal Ruh" ve MarynaGorbach'ınyönettiği "Klondike" filmlerine verildi. Finalistler ödüllerini, TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz ile TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven’in elinden aldı.

Bu yıl 12 Punto’da neler oldu?

Bu yıl ki 12 Punto sürecinde; Türkiye’deki film festivallerinden, Türkiye’nin Oscar yolculuğuna, kısa filmlerden, Berlin ve Torino’da çekilen masterclass’lara kadar dopdolu bir içerik her akşam TRT2 izleyicileri ile buluştu. İranlı usta yönetmen AsgharFarhadi bir masterclass verdi. Ayrıca, ortak yapımlarda satış ajanslarının rolü, ortak yapım marketleri ve senaryo geliştirme gibi alanlarda paneller yapıldı.

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandıran “12 Punto TRT Senaryo Günleri”, sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek, projelerinin geliştirilmesine katkı sağlarken; festival dolaşımı için alan açarak uluslararası ortak yapımcı bulmalarına da yardımcı oluyor. Türkiye’de bu alanda gerçekleştirilen tek etkinlik olma özelliği taşıyan “12 Punto TRT Senaryo Günleri” Türk sinemasının gelişimine katkı sağlamaya devam edecek.