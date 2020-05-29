  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

12 milyon vatandaşın sağlığı için 1 milyar avroluk yatırım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) programı kapsamında 25 ilde hayata geçirilecek yaklaşık 1 milyar avro yatırım tutarlı 48 projeden 30’unun tamamlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 11:33:00 -
12 milyon vatandaşın sağlığı için 1 milyar avroluk yatırım

Murat Kurum, tamamlanan Avrupa Birliği IPA programı kapsamında 25 şehirde 30 çevre altyapı projesini hayata geçirdiklerini, IPA-2 programı kapsamında ise 18 çevre altyapı projesi ve 15 teknik destek projesini daha hayata geçireceklerini kaydederek şu bilgileri verdi: “Böylece toplam yatırım tutarı 1 milyar avroyu aşan 48 çevre projemiz ile 12 milyon vatandaşımızın içme suyu temini, atık su arıtma ve katı atık bertarafı gibi çevre ve altyapı hizmetleri eksiksiz sağlanmış olacak.” Kurum, şehirlerin altyapısının güçlendirilmesi, çevre yatırımlarının artırılması için yurt içi ve yurt dışı kaynaklarını etkin şekilde kullandıklarını dile getirerek şöyle konuştu: “Çevreyi ve tabiatı bir emanet olarak görüyoruz. Yatırımlarımızın ve projelerimizin tamamını çevreyi önceleyen bir yaklaşımla ele alıyor, buna göre hareket ediyoruz. Bu anlayışla yapılacak her proje, her yatırımda yerel yönetimlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı