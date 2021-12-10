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Ekonomi 12 milyon dolarlık satışa imza attı
Ekonomi

12 milyon dolarlık satışa imza attı

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 11 milyon 950 bin 760 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:22:00 -
12 milyon dolarlık satışa imza attı

ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 11 milyon 950 bin 760 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatın 2022 yılı içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

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