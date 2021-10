12 maddeyle kalbinizi hastalıktan koruyun

Uzm. Dr. Kemal Kunovac, “Kardiyovasküler hastalıklarda en sık rastlanılan nedenlerden ikisi damar tıkanması ve hipertansiyondur. Özellikle de geçmişinde diyabet ve sigara kullanımı bulunan bireylerde görülme sıklığı arttığından bu bireylerin düzenli periyotlarla sağlık kontrolüne girmeleri şiddetle tavsiye ediliyor” diyerek dikkat edilmesi gereken 12 maddeyi açıkladı.



Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Kemal Kunovac, Türkiye’de her yıl 150 bin ila 200 bin kişinin, yalnızca kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiğine dikkati çekerek önemli uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Kunovac, kalp ve damar hastalıklarının genel isminin kardiyovasküler hastalık olarak bilindiğini belirterek, “Dünya genelinde en sık rastlanılan ve ölümlere en çok sebebiyet veren hastalıkların başında yer alan kardiyovasküler hastalıklardır. Diğer ülkeler ile kıyaslandığında Türkiye’deki kalp krizi verilerinin çok daha fazla olduğu göze çarpıyor. Her ne kadar bu tip rahatsızlıkların sebepleri çeşitlilik gösterse de en sık rastlanılan nedenlerden ikisi damar tıkanması ve hipertansiyondur. Kardiyovasküler rahatsızlıklara en sık rastlanılan yaş grubu, ileri yaş yetişkinleridir. Her ne kadar cinsiyet bazında değerlendirildiğinde kadınlar ve erkeklerin bu hastalıklara yakalanma oranının aşağı yukarı eşit olduğu görülse de kadınların bu hastalıklara yakalanma yaşının, erkeklerle kıyaslandığında daha ileride olduğu görülüyor. Özellikle de geçmişinde diyabet ve sigara kullanımı bulunan bireylerde görülme sıklığı arttığından bu bireylerin düzenli periyotlarla sağlık kontrolüne girmeleri şiddetle tavsiye ediliyor” diye konuştu.



Kardiyovasküler hastalıkların 9 türü bulunduğunu bildiren Uzm. Dr. Kunovac, “En başta kalp kaslarını beslenen damarların hastalıkları olarak bilinen koroner kalp ve arter rahatsızlığı geliyor. Kardiyomiyopati denilen kalp kası rahatsızlığı, kalp yetmezliği, kalbin sağ tarafında yetmezlik olarak bilinen kor pulmonale, kardiyak aritmi denilen kalp ritmi anormallikleri, hipertansif kalp hastalığı, kalp kapakçığı hastalıkları, iltihaplı kalp hastalıkları ve son olarak kolları, bacakları besleyen damarların tıkanması olarak bilinen periferik arter hastalığı bu türler arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.



Uzm. Dr. Kemal Kunovac, hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, sigara ve alkol kullanımı, ailede kalp hastalığı öyküsü, aşırı stres, sedanter yaşam ve obezitenin kardiyovasküler hastalık için risk faktörü olduğunu belirterek, şu tavsiyelerde bulundu:



• Günde en az 7 saat uyuyun.

• Bol zeytinyağı ve lifli yiyecekler tüketin.

• Haftada en az 1 kez balık yiyin.

• İşlem görmüş her türlü hazır gıdadan uzak durun.

• Yemeklerinizin yarısını sebzeye ayırın.

• Fındık ve ceviz tüketin.

• Günde en az 20 dakika yürüyüş yapın.

• Margarinler ve katı yağlardan uzak durun, ancak abartmadan tereyağı tüketebilirsiniz.

• Olabildiğinde stresten uzak durun.

• Sigara içmeyin, sigara içenlerden de uzak durun.

• Düzenli olarak şeker, kolesterol ve tansiyonunuzu ölçün, tansiyonunuz 130/80mm Hg’nin üzerinde ise doktorunuza danışın.

• Ailenizde kalp hastalığı ve kalp krizi geçirenler varsa, düzenli olarak kardiyoloji doktorunuza muayene olun.