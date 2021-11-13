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Aktüel 12 Kasım gününe "Turancılar Bayramı" adını verdi
Aktüel

12 Kasım gününe "Turancılar Bayramı" adını verdi

Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleşmesine ilişkin Yeni Akit internet sitesine konuşan ÜLKÜ- YAZ Genel Başkanı Dr. Hayati Bice önemli açıklamalarda bulundu. Bice, “İnsan içinde yaşadığı günlerin önemini hemen algılayamaz. Bu nedenle yaşadığımız günün anlamını yaşatacak ad koyma törenini gecikmeden yapalım: 12 Kasım Günü, bundan böyle ‘Turancılar Bayramı’ olarak anılacaktır. Adını koyalım, yaşını Hak versin” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 16:52:00 -
12 Kasım gününe "Turancılar Bayramı" adını verdi

YENİ AKİT  ANKARA

Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleşmesine ilişkin ÜLKÜ- YAZ Genel Başkanı Dr. Hayati Bice önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Hayati Bice şunları söyledi: "Adını ben koydum, kıyamete kadar bakî kalmasını Pîr-i Türkistan Hazret Sultan Yesevî himmeti ile Hakk Teala nasib kılsın. Terminoloji kargaşasına yol açılmaması için 'aslî mesleği' Turancılık olan her meslekten Turancıların bu özeni göstermesi beklenir. Kutlu olsun. Bu vesile ile ‘Turancılar Bayramı’na ulaşmamıza vesile olan bütün ulu Türklerin ölenlerini -başta İsmail Bey Gaspıralı, M. Ziya Gökalp, Alparslan Türkeş olmak üzere rahmetle yâd ediyorum. 1990 yılı başında daha SSCB (USSR) dağılmamışken ‘Türk Yurtları’ dergimizin ilk sayısını çıkarırken bu günleri görebileceğimi hayâl bile edemezdim”

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