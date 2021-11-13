12 Kasım gününe "Turancılar Bayramı" adını verdi

YENİ AKİT ANKARA

Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleşmesine ilişkin ÜLKÜ- YAZ Genel Başkanı Dr. Hayati Bice önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Hayati Bice şunları söyledi: "Adını ben koydum, kıyamete kadar bakî kalmasını Pîr-i Türkistan Hazret Sultan Yesevî himmeti ile Hakk Teala nasib kılsın. Terminoloji kargaşasına yol açılmaması için 'aslî mesleği' Turancılık olan her meslekten Turancıların bu özeni göstermesi beklenir. Kutlu olsun. Bu vesile ile ‘Turancılar Bayramı’na ulaşmamıza vesile olan bütün ulu Türklerin ölenlerini -başta İsmail Bey Gaspıralı, M. Ziya Gökalp, Alparslan Türkeş olmak üzere rahmetle yâd ediyorum. 1990 yılı başında daha SSCB (USSR) dağılmamışken ‘Türk Yurtları’ dergimizin ilk sayısını çıkarırken bu günleri görebileceğimi hayâl bile edemezdim”