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Gündem

12 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Konya merkezli 12 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 8'i yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 10:17:00 -
12 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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