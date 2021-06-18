12 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ'a maddi kaynak sağladığı tespit edilen 51’i Suriye, 5’i Türk vatandaşı toplam 61 şüphelinin gözaltına alınması kararını verdi. 12 ilde düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 40 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağladığı tespit edilen 51’i Suriye, 5’i Türk vatandaşı toplam 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonla şu ana kadar 40 şüpheli gözaltına alındı