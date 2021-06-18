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Gündem 12 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

12 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ'a maddi kaynak sağladığı tespit edilen 51’i Suriye, 5’i Türk vatandaşı toplam 61 şüphelinin gözaltına alınması kararını verdi. 12 ilde düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 40 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 09:53:00 -
12 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağladığı tespit edilen 51’i Suriye, 5’i Türk vatandaşı toplam 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonla şu ana kadar 40 şüpheli gözaltına alındı

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