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12 ilde FETÖ'ye dev operasyon! 15 FETÖ'cü gözaltında

Ağrı merkezli 12 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.

11 Mart 2019 Pazartesi 18:22
12 ilde FETÖ'ye dev operasyon! 15 FETÖ'cü gözaltında

Ağrı merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında Ağrı merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Denizli, Balıkesir, Samsun, Şanlıurfa, Gaziantep, Sivas, Mardin ve Erzurum'da bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'Operasyonel hat' diye tabir edilen cep telefonlarından iletişim kurdukları anlaşılan, terör örgütüne ait kapatılan BankAsya'da hesapları olan, halen aktif görevde bulunan öğretim görevlisi, öğretmen, zabıt katibi, polis memurları ve sivillerin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:22
  1. Şanlıurfa
  2. Sivas
  3. Samsun
  4. Mardin
  5. İstanbul
  6. Gaziantep
  7. Erzurum
  8. Denizli
  9. Balıkesir
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Ağrı
  13. FETÖ operasyonu
  14. Terörle Mücadele
  15. Gözaltılar var

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