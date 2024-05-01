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Gündem 12 ilde DEAŞ operasyonu: 41 gözaltı kararı
Gündem

12 ilde DEAŞ operasyonu: 41 gözaltı kararı

Yeniakit Publisher
2024-05-01 08:50:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerikaya, 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-34' operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Bozdoğan-34' operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 5, Kilis'te 5, Kocaeli'de 4, Nevşehir'de 3, Sakarya'da 1, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 3, Düzce'de 1, Manisa'da 2 olmak üzere toplam 41 şüpheli yakalandığını açıkladı.

 Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve TL'ye el konulduğuna değinirken, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kulandı.

Terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu!
Terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu!

Yerel

Terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu!


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