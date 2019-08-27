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12 günlük bebek anjiyo ile hayata tutundu

12 günlükken kalp hastalığı olduğu anlaşılan ve Bolu’dan VM Medical Park Kocaeli Hastanesine sevk edilen Erva Gül, anjiyo olarak hayata tutundu.

27 Ağustos 2019 Salı 09:14
12 günlük bebek anjiyo ile hayata tutundu

12 günlükken kalp hastalığı olduğu anlaşılan ve Bolu’dan VM Medical Park Kocaeli Hastanesine sevk edilen Erva Gül, anjiyo olarak hayata tutundu.


Bolu’da yaşayan İbrahim-Fatma Gül çiftinin 12 günlük bebeklerinin kalp hastalığı olduğu tespit edildi. Tespit üzerine VM Medical Park Kocaeli Hastanesi yeni doğan ünitesine sevk edilen minik Erva Gül anjiyo olarak tekrar hayata tutundu.


Anjiyoyu yapan Çocuk Kardiyolojisi Polikliniğinden Doç. Dr. Meki Bilici, bebeğin akciğer ana damarının çok dar olduğunu ve bu nedenle acil olarak anjiyo yaptıklarını söyledi. Yapılan anjiyo neticesinde bebekteki dar olan damarı balonla genişlettikten sonra hastalığının düzeldiğini belirten Doç. Dr. Bilici, işlemin ardından bebeğin taburcu edildiğini iletti.


Dr. Bilici yaptığı açıklamada, “Anjiyo işleminin deneyimli uzmanlar ve bir ekip bütünlüğü içerisinde yapılması hastayı yenidoğan döneminde açık kalp ameliyatından kurtardığı için oldukça yararlı oldu” dedi.


Dr. Bilici, bebeğin anjiyo işleminin Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Volkan Kıvrak ve Yeni doğan Uzmanı Uzm. Dr. Abdülkadir Eren ile birlikte multidisipliner şekilde gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.


İşlem sonrası kontrolleri de sağlıklı olan Erva Gül taburcu edildi. Anne ve babası da bebekleri iyileştiği için çok mutlu olduklarını, anjiyoyu yapan hekim ve hastane çalışanlarına teşekkürlerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 09:14
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