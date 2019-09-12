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12 Eylül'ün yıldönümünde CHP'den Kenan Evren teklifi!

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kamusal mekanların adlandırılmasında "Kenan Evren" adının kullanımının yasaklanmasına ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:31
12 Eylül'ün yıldönümünde CHP'den Kenan Evren teklifi!

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kamusal mekanların adlandırılmasında "Kenan Evren" adının kullanımının yasaklanmasına ilişkin hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunarak, 12 Eylül'ün unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi.

Erol, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü olduğunu belirterek, 12 Eylül'de, demokrasinin askıya alındığı, TBMM'nin lağvedildiği, Anayasanın kaldırıldığı, siyasi parti genel başkanlarının tutuklandığı, siyasi partilerin kapatıldığı, 10 binlerce insanın işkenceden geçirildiği, işten atıldığı bir sürecin işletildiğini ifade etti.

"Türk demokrasisi açısından önemli"

AK Parti hükümetlerinin takdir ettiği işlerinden birisinin de Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ve Evren ile ilgili "Anayasanın askıya alınması, parlamentonun kapatılması ve askeri darbe" sebebiyle dava açılması olduğunu aktaran Erol, bu olayın Türk demokrasisi açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye demokrasisine darbe vuranın adı yaşatılmasın"

12 Eylül eleştirilse de bugün hala pek çok kamu kuruluşunda, caddelerde, sokaklarda, okullarda Kenan Evren'in adının yaşatıldığını belirten Erol, " Türkiye'nin demokrasisine darbe vuran Kenan Evren'in adının, kamu kurumlarında yaşatılmamasıyla iligili bir kanun teklifi hazırladık, TBMM Başkanlığımıza verdik." diye konuştu.

Erol, Kenan Evren ve Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin adının yerine resmi kurumlara, caddelere, okullara ve meydanlara şehitlerin, cumhuriyetin kuruluşuyla ilgili anlamlı günlerin adının verilmesini istediklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:31
  1. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol

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