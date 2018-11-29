12 Dev Adam'dan tarihi zafer!

2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı kendi sahasında İspanya'yı 71-67 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 3. maçında lider İspanya ile karşı karşıya geldi.

İki takımın da hücumda sıkıntı yaşayarak başladığı maçın ilk 5 dakikalık bölümü Milli Takımımız'ın 8-6 üstünlüğüyle geçildi. Çeyreğin bitimine 3 dakika kala ise İspanya, Beiran'ın üçlüğüyle 10-13'lük üstünlüğü yakalasa da Semih ile sayılar bulan Milliler, 1:07 kala 15-13 ile tekrar öne geçti. Çeyrek ise 15-15 eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyreğe etkili başlayan İspanya, 5:42 kala 19-21'lik üstünlüğü yakaladı. Metecan Birsen, Tolga Geçim gibi isimlerle üst üste basketler bulan 12 Dev Adam, 3:26 kala 29-23'lük üstünlüğü yakaladı. Özellikle dış şutlarda etkinlik sağlayan konuk ekip, skoru yine 34-34 ile eşitlemeyi başardı. Semih ile basket bulan Milliler, ilk yarıyı 36-34 önde tamamladı.

Bütün setleri önde tamamladık

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Milli Takımımız, 5:59 kala farkı 44-38 ile 6 sayıya çıkardı. 4:24 kala ise skor 49-42'ye geldi. İspanya, skoru 49-45 yapsa da son bölümde etkili olmayı başaran Milliler, üçüncü çeyreği 56-48 önde tamamladı.

Son çeyreğe Brizuela'nın sayılarıyla etkili başlayan İspanya, farkı eriterek 6:51 kala skoru 57-56'ya getirdi. Son 2 dakikaya ise Sinan Güler'in üçlüğüyle Milliler, 65-61 önde girdi. Son 52 saniyeye ise 67-67 eşitlikle girildi. Semih Erden'in 33 saniye kala gelen basketiyle Milli Takımımız, 69-67'lik üstünlüğü yakaladı. Serbest atışlarda da hata yapmayan 12 Dev Adam, 71-67'lik skorla maçı kazandı.

Toplamda 7. galibiyet

Milli Takımımız, bu sonuçla ikinci tur grubunda oynadığı 3. maçtan da galibiyetle ayrılırken toplamda 7. galibiyetini aldı ve İspanya ile galibiyet sayısını eşitledi.

Milli Takımımız'da Semih Erden 16 sayı, 14 ribaunt ile yıldızlaşırken Doğuş Balbay ve Metecan Birsen 12'şer sayıyla oynadılar.

İspanya'da Dario Brizuela 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Fran Vazquez de 10 sayı üretti.