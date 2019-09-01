12 Dev Adam, Japonya'yı ezdi geçti 2019 FIBA Dünya Kupası organizasyonu kapsamında Japonya ile karşılaşan A Milli Erkek Basketbol takımımız, sahadan 88-67 galip ayrıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında karşılaştığı Japonya'yı 86-67'lik skorla mağlup etti. 12 Dev Adam, turnuvanın ikinci maçında 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30'da ABD ile karşılaşacak. Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden beşiyle başlayan milliler maça istekli başladı. Hücumdaki etkili performansını, savunmadaki sertliğiyle sürdüren 12 Dev Adam ilk periyodu 28-12'lik skorla öne kapadı. İkinci periyotta da oyun disiplininden kopmayan ay-yıldızlılar, devreye 47-35'lik skorla üstün girdi. Ersan'dan 17 sayı Üçüncü periyodu da 67-49 önde bitiren 12 Dev Adam, Japonya karşısında parkeden 86-67'lik skorla galip ayrıldı. Milliler böylece Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Milli Takım'da Ersan İlyasova 17 sayı, 9 ribaund, Melih Mahmutoğlu 17 sayı, 3 ribaund, Cedi Osman 12 sayı, 1 asist ve Furkan Korkmaz da 10 sayı ve 3 ribaund ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. İkinci maç ABD ile Öte yandan karşılaşmada parmağından sakatlığı bulunan Scottie Wilbekin oynamadı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, turnuvanın ikinci maçında 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30'da ABD ile karşılaşacak.

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