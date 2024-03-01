12 dakikada kırışıklıklardan kurtulun: ses getiren işlem sonuçları, sevindirecek araştırma! Tanesi bile en etkili

Yüz geliştirme, yani yüz çalıştırma, cildin daha elastik olmasını ve düzenlenmesini sağlar. Ayrıca kan dolaşımını destekler ve şişkinlikleri azaltır. Yüzünüzün karakter özelliklerini daha belirgin yapar. Doktorlar 40-65 yaş arası 16 kadının katıldığı 20 hafta süren bir deney yaptılar. 20 hafta boyunca bütün katılımcılar, alın, kaş, göz, ağız, ve boyun kaslarını çalıştıran egzersizleri yaptılar. Bu araştırmanın sonunda egzersizlerin ciltlerini iyileştirdiğini ve yaşlanma belirtilerini azalttığını gördüler.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI ETKİLİ!

Yüz egzersizleri nazolabial kıvrımları, alnımızdaki kırışıklıkları, gözlerimiz ve dudaklarımızdaki kırışıklıkları düzeltir. Cildi gerginleştirir ve tazelik kazandırır. Gerçekçi olmalıyız ki 2 gün yapılan yüz egzersizi bir şeyleri değiştirmek için yeterli değildir. Fakat bunu bir rutin haline getirip sadık kalırsanız sonuçları göreceksiniz.

Yüz geliştirme, bir egzersizler serisidir. Egzersize her zaman yüzünüzü ellerinizle ısıtarak başlayın. Göz kapaklarınızı sıkıca kapatıp açın, yüzünüzü gevşetin, somurtun ve sonra gülün. Bu hareketleri en az 10 defa tekrar edin. Yüzünüzdeki deriyi çekiştirmemeye özen gösterin yalnızca yavaşça sıkın. Daha sonra yüzünüzü sıcak suyla yıkanmış havluyla silin ve rahatlayın.

Bu ısınma hareketlerinden sonra egzersizlere başlayabilirsiniz.

Egzersiz 1: Şaşırma ifadesi

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Parmaklarınızı alnınıza yerleştirin.

Şaşırmış gibi kaşlarınızı kaldırıp indirin.

Alnınızın kırışmadığından emin olun.

Bu egzersizi 10 defa tekrar edin.

Egzersiz 2: Hareket eden gözler

Bu hareket gözlerin kenarındaki kırışıklıklar için.

Gözlerinizi sağdan sola çevirin. Soldan sağa, aşağı yukarı tekrar edin.

Yalnızca gözleriniz hareket etmeli. Çenenizi hareket ettirmeyin.

Bu egzersizi her yöne 5 defa tekrar edin.

Egzersiz 3: ‘O’

Ağzınızı ‘ o ‘ sesı çıkartacak şekilde açın. ‘ O ‘ sesini de çıkarabilirsiniz.

Bu egzersizi 10 defa tekrar edin.

Egzersiz 4: Gülün

Bu harekette elmacık kemiklerinizi oynatmamaya çalışın.

Dudaklarınızı ağzınızın içine çekin.

Parmaklarınızı dudaklarınızın kenarına yerleştirin ve hafifçe bastırın.

Kenarlardan kulaklarınıza doğru çekin.

İlk pozisyona geri dönün.

Bu egzersizi 10 defa tekrarlayın.

Egzersiz 5: Dil dışarda

Bu egzersizin amacı gıdıyı yok etmek ve boyundaki kasları güçlendirmek.

Dilinizi dışarıya çıkarın ve yukarıya doğru itin.

Kafanızı biraz yukarıya kaldırın ve sağa çevirin.

Çenenizi yukarı kaldırın ve 10 saniye bekleyin.

Sonra ilk harekete geri dönün ve diğer yöne doğru hareketi tekrar edin.

Bu hareketi her yöne 5 defa tekrar edin.

Egzersiz 6: Büyükanne hareketi

Kırışıklıklardan kurtulmak istiyorsanız bu hareket tam size göre.

Ağzınızı açın

Dudaklarınızı dişlerinizin arkasına getirin.

Güçlü bir şekilde tutarak dudaklarınızı iyice dişlerinizin arkasına çekin ve 10 saniye bekleyin.

Bu hareketi 15 defa tekrarlayın.

Egzersiz 7: ‘ silgi ‘

Bu hareket alnınızdaki yatay çizgileri yok etmeyi amaçlıyor.

Ellerinizi yüzünüzün etrafında birleştirin.

Daha sonra ellerinizi alnınızdaki saç çizginize koyun.

Geriye doğru ellerinizle çekin.

Dudaklarınızı ‘ o ‘ sesini çıkartıyormuş gibi yapın ve 10 saniye bu pozisyonda bekleyin

Bu egzersiz boyunca alındaki gerginliği hissetmek önemli. Hareketi 20 defa tekrar edin.