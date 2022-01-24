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Gündem "12 bin liralık çantam var. Rabbim fazla verip şaşırtmasın"
Gündem

"12 bin liralık çantam var. Rabbim fazla verip şaşırtmasın"

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Çok para kazandığını ve harcadığını söyleyen Bülent Serttaş, 12 bin Türk Lirası değerinde çanta kullandığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 17:18:00 -
"12 bin liralık çantam var. Rabbim fazla verip şaşırtmasın"

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Çok para kazandığını ve harcadığını söyleyen Bülent Serttaş, 12 bin Türk Lirası değerinde çanta kullandığını ifade etti.

Çok şanslı olduğunu söyleyen Bülent Serttaş, "Sahnelerden çok para kazanıyor ve kazandırıyorum. 40 yıl önce İstanbul’a geldiğimde bakıp iç geçirdiğim villalardan aldım. Çok pahalı arabalara sahip oldum. Trençkotumun 16 bin 500 lira olduğu yazıldı ama çantamı görmediler. 12 bin liralık çanta kullanıyorum" dedi. 

Gayrimenkule çok yatırım yaptığını anlatan Serttaş, "Hepsi çocuklarım için. Bu kadarı bize yeter artık." diye konuştu.

 

 

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