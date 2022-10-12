  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Heyecanlandıran mesaj! Tarih verdi: 30 bin liralık altın 10 bin lira olacak

Putin'in Türkiye teklifine ilk cevap geldi!

Kılıçdaroğlu'nun basın özgürlüğü böyle olur! ABD'deki Türk gazeteciler isyan etti

AK Parti'nin oy oranı açıklandı! "Küsurunu muhalefet partilerine hediye ediyoruz" deyip bombayı patlattı! Birileri düşüp bayılacak

Togg'la ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Ette o iddiayla ilgili flaş açıklama! En yetkili isim, müjdeli haberi duyurdu

Suya indirim yurtdaşı vuruyormuş! 'İmam keçi çaldı' kafası yeniden hortladı

"2-3 kuruş olacak" diyen adamı görün! Mansur'dan "indirimli su vermem" başvurusu

Bu nasıl bir manyaklık? Aşağıdakiler bunu dedi, 7. kattan atladı

Ruhat Mengi yine trollendi! Bu kafayla devam et
Ekonomi 12 aylık cari açık 40.9 milyar dolar
Ekonomi

12 aylık cari açık 40.9 milyar dolar

Türkiye, ağustosta 3 milyar 112 milyon dolar cari açık verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 22:10:00 -
12 aylık cari açık 40.9 milyar dolar

12 aylık cari açık 40 milyar 889 milyon dolar oldu. Bu gelişmede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 816 milyon dolar artarak 9 milyar 700 milyon doları bulması etkili oldu. Aynı dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, 4 milyar 971 milyon dolardan 6 milyar 276 milyon dolara yükseldi. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 515 milyon dolar artarak 7 milyar 236 milyon dolara çıktı. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 1 milyar 432 milyon dolar artarak 5 milyar 132 milyon dolara ulaştı. Birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar, ağustosta geçen yılın aynı dönemine nazaran 152 milyon dolar azalarak 685 milyon dolara geriledi. Bu dönemde ikincil gelir dengesi kaleminden kaynaklı net girişler ise 38 milyon dolarlık düşerek 37 milyon dolara indi. Öte yandan, temmuz ayına ilişkin cari işlemler açığı 4 milyar 10 milyon dolardan 4 milyar 93 milyon dolara revize edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23