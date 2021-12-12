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Sağlık 12 Aralık korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Sağlık

12 Aralık korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Omicron varyatın ülkemizde tespitinin ardından günlük vaka sayıları daha çok merak edilmeye başlandı. Peki, bugün kaç vaka var?

Yeniakit Publisher
2021-12-12 20:04:00 -
12 Aralık korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Güney Afrika’da ortaya çıkan omicron varyantı Türkiye’de de tespit edildi. Peki, Türkiye’de kaç yeni vaka var?

12 Aralık korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 648 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,03, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,05 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 655 bin 651 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Kovid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır."

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