İşçiler kabloyu kesti, havalimanlarında uçuşlar durduruldu!

ABD’de telekomünikasyon altyapısında yaşanan arıza ve New Jersey’de bir inşaat ekibinin fiber optik kabloyu yanlışlıkla kesmesi, hava ulaşımında büyük aksamalara yol açtı. Yaşanan kesintiler nedeniyle binlerce uçuş etkilendi.

New York, Boston ve Philadelphia’daki havalimanlarına gelen uçuşlar durdurulurken, çok sayıda seferde gecikme ve iptaller yaşandı. Telekomünikasyon altyapısındaki sorunların hava trafiğine etkisi, havalimanlarının iletişim ve operasyon sistemlerinin bağlantıya olan bağımlılığını bir kez daha gündeme getirdi.

Uçuş takip sitesi FlightAware, 1200'ü New York bölgesindeki üç havalimanında olmak üzere ülke genelinde 5 bin 600'den fazla uçuşun ertelendiğini veya iptal edildiğini, 100'den fazla uçuşun ise başka havalimanlarına yönlendirildiğini bildirdi.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, fiber optik kablonun New Jersey'de bir inşaat ekibi tarafından yanlışlıkla kesildiğini ve bunun telekomünikasyon kesintisine yol açtığını söyledi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) Yöneticisi Bryan Bedford, Philadelphia'daki hava trafik kontrol tesisinde ana iletişim devresinin de arızalandığını belirterek yedek hattın onarımının yaklaşık 13 saat sürebileceğini ifade etti.

ABD Kongresi, geçen yıl eskiyen hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi için 12,5 milyar dolar ayırmıştı. Duffy, çalışmaların tamamlanması için 17,5 milyar dolar daha gerektiğini söyledi.