ATM kullanıcıları dikkat: Artık tarih oluyor! Yeni sistem hayata geçti

Fiziki tuş takımlarının ve ekran butonlarının tamamen ortadan kaldırıldığı çığır açıcı "Cardless ATM" teknolojisi, bankacılık sektöründe ezberleri bozarak tüm dünyada ve ülkemizde resmen devreye alındı. Skimmer adı verilen kart kopyalama ve şifre hırsızlığı düzeneklerini tarihe gömmeyi amaçlayan bu yeni sistemde kullanıcılar, tüm işlemleri doğrudan akıllı telefonlarındaki mobil uygulamalar üzerinden yönetiyor. QR kod, NFC veya mobil onay ile saniyeler içinde nakit teslimatına imkan tanıyan bu devrimsel yöntem, dolandırıcıların kabusu olmaya aday görünüyor.