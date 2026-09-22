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ATM kullanıcıları dikkat: Artık tarih oluyor! Yeni sistem hayata geçti

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ATM kullanıcıları dikkat: Artık tarih oluyor! Yeni sistem hayata geçti

Fiziki tuş takımlarının ve ekran butonlarının tamamen ortadan kaldırıldığı çığır açıcı "Cardless ATM" teknolojisi, bankacılık sektöründe ezberleri bozarak tüm dünyada ve ülkemizde resmen devreye alındı. Skimmer adı verilen kart kopyalama ve şifre hırsızlığı düzeneklerini tarihe gömmeyi amaçlayan bu yeni sistemde kullanıcılar, tüm işlemleri doğrudan akıllı telefonlarındaki mobil uygulamalar üzerinden yönetiyor. QR kod, NFC veya mobil onay ile saniyeler içinde nakit teslimatına imkan tanıyan bu devrimsel yöntem, dolandırıcıların kabusu olmaya aday görünüyor.

#1
Foto - ATM kullanıcıları dikkat: Artık tarih oluyor! Yeni sistem hayata geçti

Bankacılık sektöründe dijital dönüşüm, ATM teknolojilerine de yansıyor. Fiziki tuş takımı bulunmayan yeni nesil ATM'ler, nakit çekme işlemlerini akıllı telefonlara taşıyarak geleneksel ATM kullanım alışkanlıklarını değiştiriyor. Şifre paneli ve ekran çevresindeki fiziksel butonların yer almadığı bu cihazlarda kullanıcılar; hesap seçimi, güvenlik doğrulaması ve çekilecek tutarın belirlenmesi gibi adımları mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştiriyor. ATM ise işlemin dijital olarak onaylanmasının ardından nakit teslimatını gerçekleştiriyor.

#2
Foto - ATM kullanıcıları dikkat: Artık tarih oluyor! Yeni sistem hayata geçti

Bankaların tuşsuz ATM teknolojisine yönelmesinde güvenlik unsuru önemli bir yer tutuyor. Fiziki tuş takımının ortadan kaldırılması, ATM'lerde kullanılan skimmer adı verilen kopyalama düzenekleriyle gerçekleştirilen bazı dolandırıcılık yöntemlerinin önüne geçilmesini amaçlıyor.

#3
Foto - ATM kullanıcıları dikkat: Artık tarih oluyor! Yeni sistem hayata geçti

Kullanıcıların şifrelerini ATM üzerindeki bir tuş takımına girmek yerine kendi akıllı telefonlarından girmesi, fiziksel müdahale ve veri kopyalama riskinin azaltılmasına katkı sağlıyor. "Cardless ATM" olarak adlandırılan kartsız ve tuşsuz ATM altyapısında, işlemin büyük bölümü mobil cihaz üzerinden gerçekleştiriliyor.

#4
Foto - ATM kullanıcıları dikkat: Artık tarih oluyor! Yeni sistem hayata geçti

Mobil işlem: Kullanıcı, bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak hesabını seçiyor, çekmek istediği tutarı belirliyor ve gerekli güvenlik doğrulamalarını tamamlıyor. ATM ile bağlantı: Mobil uygulamada oluşturulan QR kod, doğrulama kodu veya NFC bağlantısı ATM ile eşleştiriliyor. Nakit teslimi: Dijital doğrulamanın tamamlanmasının ardından ATM, belirlenen tutardaki nakdi kullanıcıya teslim ediyor.

#5
Foto - ATM kullanıcıları dikkat: Artık tarih oluyor! Yeni sistem hayata geçti

Bu sistem sayesinde ATM, işlemin tüm aşamalarının gerçekleştirildiği bir terminal olmaktan çıkıp mobil uygulama tarafından başlatılan işlemin fiziksel olarak tamamlandığı bir noktaya dönüşüyor.

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