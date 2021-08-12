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Sağlık 12 Ağustos verileri açıklandı
Sağlık

12 Ağustos verileri açıklandı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığınca 12 Ağustos koronavirüs verileri paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 20:35:00 - 2021-08-12 20:39:51
12 Ağustos verileri açıklandı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Ağustos koronavirüs verileri paylaşıldı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak."

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