12-13 Ağustos’ta beklenen meteor yağmuru Türkiye’de saat kaçta olacak?

Perseids veya perseid göktaşı yağmuru, en çok bilinen göktaşı yağmuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Perseid göktaşı meteor yağmuru, Güneş’in etrafında dönüşü esnasında Dünya’nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her sene aynı dönemlerde gözlemlenir. Peki 12-13 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan bu meteor yağmuru saat kaçta gerçekleşecek? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte detaylar…

Yılın et etkileyici gök olaylarından biri olarak kabul edilen Perseid meteor yağmuru için saatler kaldı diyebiliriz. Türkiye’den de izlenebilecek olan bu göktaşı yağmuru 50 ile 70 meteor kayması gözlemlenebilecek.

Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir. Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır.

Perseid Meteor Yağmuru saat kaçta?

Göktaşı yağmurunun kaynak noktası gece yarısı ortaya çıkıyor. Bu nedenle 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid Meteor Yağmuru'nun başlaması bekleniyor. Gökyüzünde saat 01:00 itibariyle ufukta 30 derece kadar yüksekte olacak.

Türkiye’den izlenebilecek mi?

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.

Gökyüzü meraklıları meteor yağmurunu Erciyes'te izleyecek

Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilecek etkinlikte, gökyüzü tutkunları bir araya gelecek. Bilim Merkezi'nde düzenlenecek planetaryum eğitimine katılanlar, daha sonra Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğinde ışık kirliliğinden uzakta hem teleskopla hem de çıplak gözle gökyüzünü izleyecek.

Gözlem alanına gidecekler için saat 20.30'da Kayseri Bilim Merkezi'nden araç kaldırılacak. Erciyes Kayak Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, etkinliğe katılacak gökyüzü meraklılarının sosyal mesafe kurallarına uymaları, maskelerini takmaları, soğuk havaya karşı battaniyelerini yanlarına almaları uyarısında bulunuldu.