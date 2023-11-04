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Kobi 11’inci KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi gerçekleşti
Kobi

11’inci KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2023-11-04 22:02:00 -
11’inci KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi gerçekleşti

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde 11 yıldır düzenlenen KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, bu yıl da gerçekleşti. Yüksek teknoloji ve dijitalleşmenin KOBİ’lere yarattığı fırsatların uzmanlar tarafından sunulduğu kongrede, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da KOBİ’ler ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

 İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy kampüsünde, 11’inci KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi gerçekleşti. Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından gerçekleştirilen kongrede; ‘TÜRKONFED KOBİ ve Dijitalleşme, Banka, KOBİ’lerde Yüksek Teknoloji Kullanımı ve Önemi, KOBİ’lere Mentorluk- İş Modeli Hazırlanması Atolye Çalışması, Tekstil ve Hazır Giyimde Dijitalizasyon’ başlıklı paneller yapıldı.

“Vatandaşın zamanını almadan her türlü hizmeti dijital olarak veriyoruz”

 Yaptığı sunum sonrasında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Gençlerle beraberiz. Kültür Üniversitesi kongrenin 11’incisini düzenliyor. Gençlerle akademisyen hocalarımızla KOSGEB ile beraberiz. Bahçelievler Belediyesi'nin bir KOBİ gibi vatandaşa yardımcı olmasını ve KOBİ’nin dijitalleşen dünyada belediyecilik örneğini anlattık. Bizim birkaç modelimiz var. Belediye olarak dijital belediyeciliğin en fazla kullanıldığı kısımların hepsini biz belediye olarak kullanıyoruz. Vatandaşımızın zamanını çok almadan para ödeme sistemi de her türlü hizmeti dijital olarak yapıyoruz. Amacımız budur” açıklamasını yaptı.

 “Hem esnafımızı hem de vatandaşımızı destekliyoruz”

 Başkan Dr. Bahadır şunları söyledi:

“Bunun haricinde bir KOBİ gibi düşünürsek vatandaşımıza ihtiyaçları olduğunda yapacağımız yardımı küçük esnaf modelimiz ile gerçekleştiriyoruz. Burada ne sağlıyoruz? Küçük esnafımız; zincir olmayan marketler, bakkallar, kasaplar manavları desteklemek istiyoruz. Mahalle arasındaki sokak arasındaki küçük esnafımızı destekliyoruz. Yaklaşık 600 küçük esnafımızla anlaşmamız var. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yapacağımız yardımı, onlar üzerine yapıyoruz. Küçük esnafımıza 150 milyon para yardımında bulunduk. Mesela kırtasiye yardımı şöyle; Biz ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine 600 liralık kırtasiye seviye aldırmak. Bunu vatandaşımıza nakit olarak vermedik. QR kodunu telefonlarına yükledik. Bizimle anlaşmalı kırtasiyelere gittiler. O kırtasiyede çocuğuna, çocuğunun istediği kitabı, kalemi seçme özgürlüğünü de vermiş oluyoruz. Biz de aydan aya, kırtasiyemize pasını ödedik. Bakkaldan, kasaptan alışveriş yapana da aynı şekilde aydan aynaya ödedik. Böylece hem vatandaşımızı hem de küçük esnafımız destekliyoruz.”

“Dijital çağda kendilerini nasıl geliştirebileceklerine dair geri bildirimler sağlanacak”

 Kültür Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Müge Çetiner, “Üniversitemizin işletme bölümünün gerçekleştirdiği geleneksel bir kongredeyiz. Bu yılki temamız Geleneksel Dijitalleşme. Özellikle pandemi sonrasında dijitalleşme günlük yaşantımıza girmiş durumda. Dolayısıyla gerek kamu gerek iş dünyası, özel sektör, gerekse akademik çevrelerde bu konunun tüm boyutlarını ele alınacak. Kongrenin en büyük artısı; hem üniversite öğrencilerimiz hem de piyasada kamu ve özel sektör KOBİ bünyesindeki tüm işletmeler için dijital çağda kendilerini nasıl geliştirebileceklerine dair geri bildirimler sağlanacak” şeklinde konuştu.
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