118 milyar dolar ne kadar eder, kaç TL yapar?
118 milyar dolar kaç TL? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Döviz rezervimiz 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumda” açıklamasında bulundu. Peki, 118 milyar dolar kaç lira?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
118 milyar dolar ne kadar eder, kaç TL yapar?
Merakla beklenen kabine toplantısı yapıldı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçen seneyi 93,3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervimiz 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumda" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından pek çok kişi 118 milyar doların kaç lira yaptığını araştırmaya başladı.
6 Eylül 2021 verilerine göre 1 dolar 8,28 Türk lirasına karşılık geliyor.
118 milyar dolar ise 977.476.600.000,00 TL'ye karşılık geliyor.