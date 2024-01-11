117 araç sürücüsüne ceza
Düzce'de yapılan denetimde 117 araç sürücüsüne 278 bin lira ceza uygulanırken 11 araç ise trafikten men edildi.
Düzce'de yapılan denetimde 117 araç sürücüsüne 278 bin lira ceza uygulanırken 11 araç ise trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Körpeşler Mahallesi'nde yeni açılan bağlantı yolu çıkışında denetim yaptı.
Yapılan kontrollerde 512 araç denetlenirken bunlardan 117 araç sürücüsüne toplamda 278 bin 2 lira idari para cezası verildi.
Kontrollerde alkollü araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanma, yetersiz belge ile araç kullanma, sahte plaka ve sahte ruhsat ile araç kullanma, emniyet kemeri takmama, araç üzerinde teknik donanım değişikliği yapma ve ışık donanımında değişiklik yapma gibi unsurlara dikkat edildi.
Ayrıca denetimlerde 11 araç ise trafikten men edildi. (İLKHA)
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