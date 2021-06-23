114 yeni EBA Destek Noktası daha hizmete açıldı

Yeni akit Ankara

Sayıları 15 bini aşan EBA Destek Noktaları, uzaktan eğitime erişimdeki engelleri kaldırmaya devam ediyor. EBA Destek Noktaları her geçen gün eklenen yeni merkezlerle daha da güçlenirken, dört mevsim koşulunda Türkiye'nin her yerine erişebilen Mobil Destek Araçları'nın sayısı da artmaya devam ediyor.

Millî Eğitim Bakanlığı ve UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) Türkiye Temsilciliği iş birliğinde 114 yeni EBA Destek Noktası daha kuruldu. EBA Destek Noktaları; Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 16 ilde 114 okulda faaliyete geçti.

Kurulan EBA Destek Noktaları küresel salgın sonrasında da müfredattaki bilişim teknolojileri ve yazılım dersleri ile bilişimle üretim vb. projelerde kullanılacak şekilde bilişim laboratuvarı olarak tasarlandı. Her EBA Destek Noktasında sınıf ölçülerine bağlı olarak 15 öğrenci ve 1 öğretmen veya 20 öğrenci ve 1 öğretmene yönelik hazırlık yapıldı. Öğrenciler için masaüstü, öğretmenler için dizüstü bilgisayar olmak üzere toplam 2 bin 59 bilgisayar sağlandı. Ayrıca Destek Noktaları’nda 2 bin adet olmak üzere öğrenci bilgisayar masası ve sandalyesi de temin edildi.