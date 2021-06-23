  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bodrum'da müsilaj paniği
Savcı Sayan’dan Başkan Erdoğan sürprizi
Burak Yılmaz dünya devine gidiyor!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan müsilaj açıklaması
Eğitim 114 yeni EBA Destek Noktası daha hizmete açıldı
Eğitim

114 yeni EBA Destek Noktası daha hizmete açıldı

Türkiye’nin her yerindeki öğrencilerin kendilerine en yakın noktada uzaktan eğitime katılabilmeleri için kurulan EBA Destek Noktalarının sayısı her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilciliğinin desteğiyle 16 ilde 114 okula daha Destek Noktası, çevrimiçi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Törene Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 16:36:00 -
114 yeni EBA Destek Noktası daha hizmete açıldı

 Yeni akit  Ankara 

Sayıları 15 bini aşan EBA Destek Noktaları, uzaktan eğitime erişimdeki engelleri kaldırmaya devam ediyor. EBA Destek Noktaları her geçen gün eklenen yeni merkezlerle daha da güçlenirken, dört mevsim koşulunda Türkiye'nin her yerine erişebilen Mobil Destek Araçları'nın sayısı da artmaya devam ediyor.

Millî Eğitim Bakanlığı ve UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) Türkiye Temsilciliği iş birliğinde 114 yeni EBA Destek Noktası daha kuruldu. EBA Destek Noktaları; Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 16 ilde 114 okulda faaliyete geçti.

Kurulan EBA Destek Noktaları küresel salgın sonrasında da müfredattaki bilişim teknolojileri ve yazılım dersleri ile bilişimle üretim vb. projelerde kullanılacak şekilde bilişim laboratuvarı olarak tasarlandı. Her EBA Destek Noktasında sınıf ölçülerine bağlı olarak 15 öğrenci ve 1 öğretmen veya 20 öğrenci ve 1 öğretmene yönelik hazırlık yapıldı. Öğrenciler için masaüstü, öğretmenler için dizüstü bilgisayar olmak üzere toplam 2 bin 59 bilgisayar sağlandı.  Ayrıca Destek Noktaları’nda 2 bin adet olmak üzere öğrenci bilgisayar masası ve sandalyesi de temin edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay