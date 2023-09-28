114 kişi hayatını kaybetmişti... Düğün faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Dehşete düşüren anlar
Irak'ın Musul kentinde havai fişek neticesinde çıkan yangında 114 kişinin hayatını kaybettiği 200'den fazla kişinin de yaralandığı düğün faciasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde gelin ve damat dansını yaparken çatının alev aldığı ve insanların panikle kaçıştığı görüldü.
Irak'ın Musul kentinde gece saatlerinde bir düğün salonunda 114 kişinin hayatını kaybetmesine, 200'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Düğünde ölenler defnedildi
Irak’ın kuzeyindeki Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesindeki düğün salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden 114 kişi toplu şekilde defnedildi. Yaklaşık 3 saat süren cenaze merasimine, çoğunluğu Hristiyanlardan oluşan Hamdaniye ve çevresinden binlerce kişi katıldı.
Damat gözyaşlarına boğuldu
Yangın faciasında hayatta kalan damat cenazede gözyaşlarına boğulurken, mezarlığa getirilen her cenazeyle birlikte ağıtlar yakıldı. Katılımcılar, yangında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını ellerinde taşırken, ölenler arasında çok sayıda çocuk ve kadın olduğu görüldü.
114 kişi hayatını kaybetmişti
Hamdaniye ilçesinde gece saatlerinde bir düğün salonunda havai fişekler nedeniyle yangın çıkmış, yangında 114 kişi hayatını kaybetmiş, 200’den fazla kişi yaralanmıştı. Yangın sırasında salonda yaklaşık bin kişinin bulunduğu açıklanmıştı.