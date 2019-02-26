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112’ye yapılan asılsız çağrıların oranı düştü

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler, 112’ye yapılan asılsız çağrıların oranının 2017’de yüzde 75 iken, 2018 yılında yüzde 65’e düştüğünü söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 15:43
112’ye yapılan asılsız çağrıların oranı düştü

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler, 112’ye yapılan asılsız çağrıların oranının 2017’de yüzde 75 iken, 2018 yılında yüzde 65’e düştüğünü söyledi.


Manisa Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Şubat ayı toplantısı Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, tüm kurumların tüm ilçeleriyle beraber 112 tek acil çağrı numarası sistemine dahil olmasının vatandaşa zamanında hizmet sunulabilmesi açısından önemli olduğunu hatırlattı. Vali Deniz’in konuşmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler, 2018 yılı çalışmalarını ve çağrı istatistiklerini içeren brifing sundu.


Dedeler, "Manisa 112 Acil Çağrı Merkezinin; 7 Nisan 2016 tarihinde itfaiye biriminin devreye alınması ile faaliyete başlamış olup, Mayıs 2016’da sağlık, Eylül 2016’da AFAD, Şubat 2017’de emniyet ile jandarma ve Mart 2017 tarihinde orman yangın ihbar birimi devreye alınması ile birlikte 29 Ocak 2018 tarihinden itibaren ilimizde tüm kurumların tüm ilçeleriyle beraber 112 tek acil çağrı numarası sistemine dahil olmuştur. 2017 yılı istatistiklerine göre, Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi sistemine gelen çağrı sayısı 1 milyon 639 bin 3, kurumlara aktarılan çağrı sayısı 402 bin 646, asılsız çağrı sayısı ise 1 milyon 236 bin 357 olurken, çağrıların yüzde 75’i asılsız çıkmıştır. 2018 istatistiklerine göre ise gelen çağrı sayısı 1 milyon 796 bin 348, kurumlara aktarılan çağrı sayısı 630 bin 692, asılsız çağrı sayısı 1 milyon 165 bin 656 olurken, asılsız çağrı oranı yüzde 65 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak ayı istatistiklerine göre de gelen çağrı sayısı 131 bin 418, kurumlara aktarılan çağrı sayısı 52 bin 48, asılsız çağrı sayısı ise 79 bin 370’tir. Asılsız çağrıların oranı ise yüzde 60" dedi.


Vali Deniz başkanlığında istatistiki veriler katılımcılar tarafından değerlendirildikten sonra, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler tarafından Manisa İli Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.


112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Deniz’in yanı sıra Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal ve Ünal Çakıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, İtfaiye Dairesi Başkan V. Mehmet Kaleli, İl Afet Ve Acil Durum Müdür V. Mehmet Şinasi Yılmaz, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Suat Keten, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Fikret Hüryaşar, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:43
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