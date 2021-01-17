112’ye çağrı yönlendirici personel hizmeti alınacak
İstanbul Valiliği bünyesinde kurulu bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi’nde İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü adına 10 ay süre ile 8 kişilik personel olmak üzere çağrı yönlendirici personel hizmeti alınacak.
İstanbul Valiliği bünyesinde kurulu bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi’nde İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü adına 10 ay süre ile 8 kişilik personel olmak üzere çağrı yönlendirici personel hizmeti alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre açık ihale usulü ile ihale edilecek işin teklifleri sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye başvurular 08.02.2021 tarihine kadar yapılabilecek.
İhaleyi kazananlar İstanbul Valiliği bünyesinde Halkalı (Hasdal) Mevkiinde kurulu bulunan 112 acil çağrı merkezinde 01.03.2021-31.12.2021 tarihleri arasında hizmet verecek.
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