112 bin TL'lik koronavirüs cezası
Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimde toplam 112 bin 200 TL idari para cezası kesildi.
Kastamonu'da 8-14 Ekim tarihleri arasondaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerde maske takmayan 79, sosyal mesafeye uymayan 6, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 5, sigara yasağına uymayan 7 kişi hakkında idari işlem uygulandığı açıklandı.
Denetimlerde ayrıca 97 kişiye 112 bin 20 lira idari para cezası uygulandığı, karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 5 kişi hakkında ise TCK'nin 195. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.