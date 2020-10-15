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Yerel 112 bin TL'lik koronavirüs cezası
Yerel

112 bin TL'lik koronavirüs cezası

Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimde toplam 112 bin 200 TL idari para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:44:00 -
112 bin TL'lik koronavirüs cezası

Kastamonu'da 8-14 Ekim tarihleri arasondaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerde maske takmayan 79, sosyal mesafeye uymayan 6, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 5, sigara yasağına uymayan 7 kişi hakkında idari işlem uygulandığı açıklandı.

Denetimlerde ayrıca 97 kişiye 112 bin 20 lira idari para cezası uygulandığı, karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 5 kişi hakkında ise TCK'nin 195. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

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