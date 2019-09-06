112 Acil Çağrı Merkezi personeline yangın eğitimi

İçişleri Bakanlığı’nın prestij projelerinden olan ve Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda oluşturulan yeni nesil Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelinin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla acil durum, ilk yardım, yangından korunma ve yangın söndürme eğitimleri uygulamalı olarak verildi.

112 Çağrı Merkezinde çalışan tüm personelin katıldığı eğitimlerde, acil durumlar karşısında yapılacak ilk işler, ilk yardım teknikleri, yangın anında can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik alınacak tedbirler ile yangın söndürme eğitimleri uzmanlar tarafından verildi. 110 İtfaiye, 112 Acil Sağlık, 155 Emniyet ve 156 Jandarma birimlerinin tek çatı altında hizmet verdiği 112 Acil Çağrı Merkezi, uluslararası bir organizasyon olarak herhangi bir acil olay yaşandığı anda Şanlıurfa’da acil faaliyet yürüten kurumların tek bir çatı altında kamu düzeni ve güvenliği, kişi sağlığı ve güvenliği, toplum sağlığı, su kaynakları ve sulak alanlar ile doğaya yönelik ani tehditler ve mala yönelik zararları içeren durumlara ilişkin her türlü çağrıyı alarak en etkin, hızlı ve verimli şekilde müdahale edilmesi misyonunu yerine getiriyor.