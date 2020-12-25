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Aktüel 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:39:11 -
112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü görevlileri, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, en çok beğendikleri kareleri seçti.

112 Acil Çağrı Merkezindeki görevliler, AA foto muhabirlerince yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, haber kategorisinde Abdullah Coşkun’un “Koronavirüsle zorlu mücadele”, yaşam kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu’nun "İstanbul’da koronavirüs önlemleri", spor kategorisinde de Okan Coşkun’un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının içerik olarak güzel haberler yaptığını söyledi.

2020 yılında birçok olumsuzluk yaşandığını belirten Yiğit, "Bu yıl gerçekten de zorlu bir süreç yaşadık. Koronavirüs salgını, depremler gibi birçok olumsuzlukla karşılaştık. Anadolu Ajansı muhabirleri de gerek güncel konular gerekse yaşanan bu olumsuzluklardan olsun gerçekten çok güzel kareler yakalamışlar. Muhabirler, fotoğraflarla yaşananı ifade etmişler diyebiliriz. Biz de bu seçkinin içinde en çok beğendiklerimize oy verdik." dedi.

Anadolu Ajansının çalışmalarını taktirle karşıladığını anlatan çağrı merkezi görevlisi doktor Kezban Abdullahoğlu Buttan, "Yapılan yılın fotoğrafları oylamasında Onur Çoban’ın “Gence’de yeğene veda” fotoğrafını çok beğendim ve oyumu ondan yana kullandım." ifadesini kullandı.

Çağrı karşılama personeli Serpil Tezcan da fotoğrafları incelediğinde her bir karenin vermek istediği mesajı çok iyi yansıttığını, oylama yaparken zorlandığını belirtti.

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