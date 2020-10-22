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Aktüel 112 Acil Çağrı Hattı'nı 1 ayda 4 bin 449 defa meşgul eden kişiye para cezası
Aktüel

112 Acil Çağrı Hattı'nı 1 ayda 4 bin 449 defa meşgul eden kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:25:54 -
112 Acil Çağrı Hattı'nı 1 ayda 4 bin 449 defa meşgul eden kişiye para cezası

MANİSA (AA) - Manisa'da 112 Acil Çağrı Hattı'nı 1 ayda 4 bin 449 kez arayarak gereksiz yere meşgul eden kişiye 772 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa'da yaşayan bir kişi, son 1 ayda 112 Acil Çağrı Hattı'nı 4 bin 449 kez arayıp gereksiz şekilde meşgul etti.

"Maske takayım mı?", "Hava durumu nasıl?" gibi sorular yönelten kişiye 772 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi bu yıl 9 ayda 1 milyon 600 bin çağrı aldı. Bu çağrıların yüzde 58'ini asılsız ihbar ve gereksiz aramalar oluşturdu.

112 Acil Çağrı Hattı'nı sürekli gereksiz şekilde meşgul eden 57 kişiye toplam 22 bin lira para cezası uygulandı.


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