11.10.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...11 Ekim 2019 Cuma 06:57
VAHYİN DİLİNDEN
وَالَّذ۪ينَ اِذَٓا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Onlar, haksız bir saldırıya muhatap olduklarında meşru müdafaa için dayanışma sergilerler"
(Şura Suresi, âyet: 39)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“İnsanın her bir eklemi için her Allah’ın günü bir sadaka vermek gerekir:
İki kişinin arasını bulman, (haklarında adaletle hükmetmen) bir sadakadır.
Bir kimseye bineğine binerken yardımcı olman veya yükünü hayvanına yüklemesine yardım etmen bir sadakadır.
Güzel bir söz söylemek sadakadır.
Namaza giderken attığın her adıma bir sadaka sevabı vardır.
Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman bir sadakadır.”
(Buhârî, Sulh 11, Cihâd 72, 128; Müslim,
YORUM YAZ