11.10.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَالَّذ۪ينَ اِذَٓا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Onlar, haksız bir saldırıya muhatap olduklarında meşru müdafaa için dayanışma sergilerler"

(Şura Suresi, âyet: 39)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“İnsanın her bir eklemi için her Allah’ın günü bir sadaka vermek gerekir:

İki kişinin arasını bulman, (haklarında adaletle hükmetmen) bir sadakadır.

Bir kimseye bineğine binerken yardımcı olman veya yükünü hayvanına yüklemesine yardım etmen bir sadakadır.

Güzel bir söz söylemek sadakadır.

Namaza giderken attığın her adıma bir sadaka sevabı vardır.

Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman bir sadakadır.”

(Buhârî, Sulh 11, Cihâd 72, 128; Müslim,