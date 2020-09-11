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İSLAM 11.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

11.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-09-11 06:35:00 -
11.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْناً عَلٰى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ ف۪ي عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ ل۪ي وَلِوَالِدَيْكَۜ اِلَيَّ الْمَص۪يرُ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi, güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır;   çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur.

 Bunun için (ey insan), hem bana hem anne babana minnet duymalısın; sonunda dönüş yalnız banadır."

 (Lokmân Suresi - 14)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Sûrenin Lokmân’a ayrılan bölümünde, araya ana babaya itaat konusundaki bu iki âyetin girmesiyle ilgili iki farklı açıklama yapılmıştır. Bir yoruma göre bu iki âyet de Lokmân’a ait sözlerdir. Buna göre âyetin başında “Allah bana buyurdu ki...” şeklinde bir ifade takdir etmek gerekir. Diğer bir yoruma göre bu âyetler araya sokulmuş bir açıklama (i‘tirâzıyye) mahiyetinde olup amaç, ana babaya saygının önemini, ayrıca bunun sınırını ve Allah’a saygıyla ilişkisini ortaya koymaktır.

“Çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur” şeklinde çevirdiğimiz ifade, emzirmenin normal süresi iki yıl kadar olmakla birlikte bunun mutlaka tamamlanması gerekmediğine, ana baba isterlerse çocuğun iki yıl dolmadan da sütten kesilebileceğine işaret eder (ayrıca bk. Bakara2/233).

“(Ey insan), hem bana hem ana babana minnet duymalısın” buyurularak Allah’a minnettarlıkla ana babaya minnettarlığın birlikte emredilmesinin sebebi, Allah’ın insanı var edip onu nimetleriyle rızıklandırması, ana babanın da insanın hem dünyaya gelmesine vesile olması hem de hayatının en zayıf dönemlerinde, çocukluğunda, hastalığında ona kol kanat germesi, yetiştirip büyütmesi, beslemesi ve eğitmesidir (Râzî, XXV, 147; Şevkânî, IV, 273). Âyette annenin fedakârlığına özel bir vurgu yapıldığı görülmekte, dolaylı olarak onun daha çok ilgi ve sevgi beklediğine işaret edilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber de, “Yâ Resûlellah! Kime iyilik etmeliyim?” şeklindeki bir soruya, “annene” diye cevap vermiş; “Sonra kime?” denilince yine “annene” demiş; üçüncü defa tekrarlanan soruya da aynı cevabı vermiş; nihayet dördüncüsünde “babana” buyurmuştur (Müsned, V, 3, 5; Tirmizî, “Birr”, 1). Ancak Allah’ın hakkı bütün hakların önünde olduğu için ana baba çocuklarını bu hakkı ihlâl etmeye yani onu tevhid inancından sapmaya veya Allah’ın açıkça yasakladığı başka işler yapmaya zorlarlarsa kesinlikle onların bu baskısına boyun eğilmeyecek; bununla birlikte meşrû ve mâkul olan istekleri yerine getirilecektir (ayrıca bk. Ankebût 29/8).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 337-338

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

Makbûl olduğunda şüphe bulunmayan üç duâ vardır:

 Babanın çocuğuna duâsı; misâfirin duâsı; mazlumun duâsı.”

 (Ebû Dâvûd, Vitr 29/1536; Tirmizî, Birr 7/1905, Deavât 47; İbn-i Mâce, Duâ 11)

“Babanın oğluna duâsı, Peygamberin ümmetine duâsı gibidir.”

 (Süyûtî, II, 12/4199)

“Anne ve babasına veya onlardan sadece birine yaşlılık günlerinde yetişip de cennete giremeyen kimse perişan   olsun, perişan olsun, perişan olsun!”

 (Müslim, Birr, 9, 10)

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Yorumlar

Abc

Allah ım Şu mübarek günün yüzü suyu hürmetine yönetenlerimize basiret güç ve cesaret ver ya rabbi.Bir an önce derhal şu aşağılık İstanbul sözleşmesinden çıkılmasını nasip et Allah ım.Yarın huzuru Mahşerde bizleri Lut kavmi gibi helak etmeden ey kullarım ne yaptınız dediğinde, Allah ım yöneticilerimize ulaşanlar Akit te ki kardeşlerimdi.Ben de onlara destek oldum diyebileyim...Allah ım. Anamıza ve babamiza da rahmet et Allah ım.
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