11.08.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...11 Ağustos 2019 Pazar 07:33
VAHYİN DİLİNDEN
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Şüphesiz biz sana Kevseri verdik.
O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.
Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir."
(Kevser Suresi)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Kurban Bayramı günü âdemoğlunun yapacağı en faziletli iş kurban kesmektir.
Şüphesiz o kurban kıyamet gününde, boynuzları, kılları, çatal tırnaklarıyla (sevap olarak) gelecektir.
O kurban, daha kanı yere düşmeden önce, Allah katında (makbul bir davranış olarak sevap defterine) kaydedilir.
Bu yüzden nefislerinizi onunla temiz hale getirin"
(Tirmizi, Edâhî, 2).
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