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İSLAM 11.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

11.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-02-11 08:11:00 -
11.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراًۚۛ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُٓوءٍۚۛ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُٓ اَمَداً بَع۪يداًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاللّٰهُ رَؤُ۫فٌ بِالْعِبَادِ۟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Herkesin yaptığı iyiliği de işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, (insan) ister ki kendisi ile   kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun.

 Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir."

 (Âl-i İmrân Suresi - 30)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

TEFSİRİ: 

Burada “tergîb” (özendirme) ve “terhîb” (caydırma) bir arada yer almış, bu dünyadaki hiçbir davranışın karşılıksız kalmayacağı belirtildikten sonra, bütün hakikatlerin ortaya çıkacağı o günde kişinin yaptığı kötülüklerden duyacağı pişmanlık ve mahcubiyet tasvir edilmiştir.Kişinin önünde hazır bulacağı şey, davranışlarının karşılığı ya da amel defteri şeklinde yorumlanmıştır.

Başka âyetlerde, dünya hayatında kulların yaptıkları bütün işlerin görevli melekler tarafından kayda geçirildiği (Enbiyâ 21/94; Kaf 50/18; Zuhruf 43/80) ve kıyamet gününde bu amellerin insana açılmış bir kitapta gösterileceği (İsrâ 17/13-14) bildirilmiştir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Güvenilirliği olmayanın kâmil (olgun) imânı yoktur; ahdine sadakati olmayanın dine kamil (olgun) bağlılığı   yoktur.”

 (Feyzü’l-Kadir, VI/381, No: 9704)

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