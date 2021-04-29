1100 TL para yardım başvurusu ne zaman başlayacak? 1100 TL nakdi ücret yardım alma şartı nedir?

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan süreçte ekonomik olarak kötü etkilenen vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1000 TL sosyal yardım parası yeniden hayata geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1000 TL verilen nakdi ücret desteğinin 1100 TL’ye çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan, ihtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımın 1100 liraya çıkartılarak yeniden başlayacağını da duyurdu.

1100 TL nakdi ücret desteği başvurusu nereden yapılacak?

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Kimlere 1100 TL nakdi ücret desteği verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.100 TL ödeme yapılacaktır.” denildi. 1100 TL nakdi ücret desteği başvurularının ne zaman başlanacağına ilişkin bilgiler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

1100 TL nakdi ücret desteği başvurusu için tıklayın