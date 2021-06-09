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Ekonomi 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
Ekonomi

1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını nedeniyle maddi açıdan zor duruma düşen vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1000 TL bu sene 1100 TL çıktı. Birçok kişi bu destekten yararlanmak için nasıl başvuru yapacağını araştırıyor. Peki, 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-06-09 17:44:00 -
1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1100 TL Sosyal yardım parası için başvuru işlemleri sürerken vatandaşlar nasıl başvuru yapacağını sorguluyor. İşte merak edilen haberin devamı…

1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Öncelikle T.C kimlik numaranızın son rakamına başvuru yapacağınız günü belirleyin.

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

Daha sonra T.C kimlik numaranızla E-Devlete girin yada https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu sitesine girip başvuru formunu doldurup kaydedin.

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