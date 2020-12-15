110 milyon yıllık yeni bir dinazor fosili bulundu

Brezilya'da bilim insanları, 110 milyon yıl önce Güney Amerika'da yaşadığı düşünülen ortalama bir tavuk boyutunda, etçil ve tüylü yeni bir dinozor fosili keşfetti. 'Ubirajara Jubatus' olarak adlandırılan bu yeni dinazor türünün, omuzlarında garip görünümlü çubuklar olduğu ve bu özelliğiyle birlikte diğer dinazor türlerinden ayrıldığı belirtildi.

Fosili keşfeden araştırma ekibinden fosil bilimci David Martill, söz konusu keşfin oldukça önemli olduğunu, yakın zamanda benzer bölgelerde daha fazla tüylü dinozor türü keşfetmek üzere çalışmalara devam ettiklerini belirtti.