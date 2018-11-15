110 kız öğrencinin kaçırıldığı okulda eğitim yeniden başladı
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 110 kız öğrenciyi kaçırması nedeniyle 9 aydır kapalı bulunan okul yeniden açıldı.15 Kasım 2018 Perşembe 23:23
Nijerya'da Boko Haram terör örgütünün 110 kız öğrenciyi kaçırdığı okulda yeniden eğitime başlandı.
Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Boko Haram terör örgütünün 110 öğrenciyi kaçırdığı okul, 9 ay sonra yeniden faaliyete geçti.
276 öğrenci kaçırılmıştı
Ülkenin kuzeyindeki Yobe eyaletinin Dapchi kentinde bulunan bir okula Boko Haram üyelerinin düzenlediği saldırıda 110 kız öğrenci kaçırılmıştı. Öğrencilerin akıbeti bilinmiyor.
Örgüt 2014'te de Borno eyaletindeki Chibok bölgesinde bulunan bir okulda 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.
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