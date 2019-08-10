0553 313 94 23

110 bin liralık gasp anı kamerada

Arnavutköy’de bayram öncesi işçilerin maaşını vermek için bankadan 110 bin TL para çeken Yılmaz Karakaş gaspçıların hedefi oldu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:15
110 bin liralık gasp anı kamerada

Arnavutköy’de bayram öncesi işçilerin maaşını vermek için bankadan 110 bin TL para çeken Yılmaz Karakaş gaspçıların hedefi oldu. Firma sahibinin darp edilerek içi para dolu poşetin alınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde bulunan bir tekstil firmasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kurban Bayramı öncesi işçilerine bayram harçlığı ve maaşlarını vermek üzere bankadan para çeken Yılmaz Karakaş, bankadan çıktıktan sonra 4 kişilik gasp çetesi tarafından takip edildi. Bankadan çektiği 110 bin lirayı bir poşete koyanKarakaş, aracına binerek iş yerine doğru hareket etti. İş yerine gelen Karakaş aracını park etti.


Karakaş’ın aracını park ettiğini fark eden gasp çetesi üyelerinden ikisi araçtan inerek yol kenarında Karakaş’ı bekledi. Bu sırada diğer iki kişi ise otomobillerini Karakaş’ın otomobilinin yanına çekerek bekledi. Aracından inerek iş yerine doğru yürüyen Karakaş’ın yanına gelen iki kişiden biri tekstilciye tekme atmaya başladı. Diğer kişi de Karakaş’ın elinde tuttuğu para dolu poşeti alarak kendilerini bekleyen otomobile doğru koşmaya başladı.


Gasp anı kamerada


İş yeri sahibi Karakaş, gasp çetesinin peşlerinden koşmaya başladı. Araca tutunan Karakaş, yaklaşık 50 metre sürüklenerek gaspçıların tekme ve yumruklarıyla yere düştü. Karakaş, olayın hemen ardından karşı şeritten gelen polis ekiplerine yaşadığı dehşeti anlattı.Polis ekipleri gasp çetesini yakalamak için çalışma başlatırken, yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



“Cezaların yetersizliği, insanların duyarsızlığı bu tür olayları daha da sıklaştırmasını sağlıyor”


Olay anını anlatan tekstil firması sahibi Yılmaz Karakaş, “Olay saat öğleden sonra gerçekleşti. Ödemelerimiz, personel maaşları, bayram öncesi personel harçlıkları vardı. İleriye aracımı park edip indim. Dükkanın önüne geliyordum. Beni takip eden araç benim biraz gerimde iki kişiyi indirdi. Daha sonra araç ileriye gitti. Durup bana seslendiler. Arkamı döndüğümde gerimdeki iki kişi hızlı bir şekilde üzerime geldiler. Geldiklerini görmedim. Elime vurdukları zaman döndüm, baktım. İki kişi araca doğru gidiyorlardı. Aracın peşinden koştum, içine ayağımı attım ama tekme vurup beni aşağı attılar. Sonra kaçtılar. Asayişten ekip geldi, ilgilendiler. Polisin gösterdiği görüntülerde bankadan beri beni takip etmişler. Burada da olayı gerçekleştirdiler. Cezaların yetersizliği, insanların duyarsızlığı bu tür olayları daha da sıklaştırmasını sağlıyor. Devlet büyüklerimizden bu tür cezaların artık artmasını ve de caydırıcılığın daha fazla olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yücel, şehit mezarlarını ziyaret etti
    1. Başkan Yücel, şehit mezarlarını..
    2. Kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam..
    3. Kurban Bayramı'na doğru
    4. Bingöl’de kurban pazarı ve çarşıda son..
    5. Aden'deki çatışmalar cumhurbaşkanlığı..
    6. Çiftçileri bıktıran yaban domuzları..
    7. Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
    8. MHP’den Özcan Yeniçeri’ye tepki: Sen..
    9. Kars’ta “Türkiye Huzur ve Trafik..
    10. "64 bin trafik ekibimiz sahalarda..
    11. Turan'dan Çanakkale'de türbe ve mezar..
    12. Azez’de patlama: Ölü ve yaralılar var
    13. Irak Suriye'deki vatandaşlarını..
    14. LÖSEV’in en küçük gönüllüsü
    15. Ünlü Sanatçı Baha’ya Buharkent’te..
    16. Londralı taksi şoförlerinin beyninde..
    17. Trabzonspor-Sparta Prag maçının..
    18. Boy kaç yaşına kadar uzar!
    19. Fındık üreticileri çifte bayram yaşıyor
    20. Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf..
    21. Sahte paranın kurbanı olmayın
    22. Bakan Akar ve Komutanlar, KKTC’deki..
    23. Başkan Geylani, bayram öncesi..
    24. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda arefe..
    25. Bu yıl kurban arzında sıkıntı yaşanmadı
    26. Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde..
    27. 110 bin liralık gasp anı kamerada
    28. Ağrı'da taşlı sopalı kavga
    29. KMÜ ailesi bayramlaşma töreninde bir..
    30. Kurban Bayramı sofralarının..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz