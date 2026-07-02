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Dünya 11 yaşındaki çocuk kamyon ile çarptı: 8 budist keşiş hayatını kaybetti
Dünya

11 yaşındaki çocuk kamyon ile çarptı: 8 budist keşiş hayatını kaybetti

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11 yaşındaki çocuk kamyon ile çarptı: 8 budist keşiş hayatını kaybetti

Tayland'ın Mukdahan bölgesinde, 11 yaşında bir çocuğun direksiyonuna geçtiği kamyon dehşet saçtı. Yürüyerek hac görevini yerine getiren Budist keşişlere çarpan araç, 8 kişinin ölümüne neden oldu.

Mukdahan Valisi Worrayan Boonnarat, 11 yaşındaki çocuğun, hac yolunda olan 35 kişilik Budist keşiş grubuna kamyonla çarptığını belirtti.

 

Boonnarat, keşişlerden 5'inin olay yerinde, 3'ünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini, 14'ünün ise hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti.

 

Yerel polis, çocuğun gözaltında olduğunu, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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