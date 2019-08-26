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11 yaşındaki Burak’tan, anlamlı davranış

11 yaşındaki Burak Baybaşin, biriktirdiği harçlığı ve ailesinin desteğiyle memleketi Bingöl’ün Solhan ilçesinde 700 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:48
11 yaşındaki Burak’tan, anlamlı davranış

11 yaşındaki Burak Baybaşin, biriktirdiği harçlığı ve ailesinin desteğiyle memleketi Bingöl’ün Solhan ilçesinde 700 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu.


İstanbul’da ailesiyle yaşayan aslen Bingöl’ün Solhan ilçesinden olan 11 yaşındaki Burak Baybaşin, yaz tatili nedeniyle memleketine geldi.Harçlıklarını biriktiren Baybaşin, ailesinin de desteğiyle 700 öğrenci için kırtasiye malzemesi aldı. İlçede Boğlan Mahallesi Muhtarı Furat Arı’yla irtibata geçen Baybaşin, getirdiği kırtasiye malzemeleri öğrencilere ulaştırması için onateslim etti. Muhtarda kapı kapı gezerek, kırtasiye malzemelerini çocuklara dağıttı.


Kendisinin okulunaİstanbul’da devam ettiğini aktaran Burak Baybaşin, "Ben İstanbul’da belki iyi şartlarda okuyorum fakat Solhan’da iyi şartlarda okumayan kardeşlerime bir nebze de faydalı olmak istedim"dedi.


Örnek bir durumun yaşandığını belirten Boğlan Mahallesi Muhtarı Furat Arı ise, "İstanbul’da babasının işyerinde kendisine verilen harçlığı biriktirerek maddi durumu iyi olmayan 700 üstünde öğrenciye kırtasiye malzemesi ulaştıran Burak kardeşimize teşekkür ediyorum. Bize ulaştırdığı kırtasiye malzemesini kapı kapı gezerek maddi durumu iyi olmayan öğrencilere ulaştırmaya çalıştık. Yaşı henüz küçük ama yüreği büyük kardeşimiz, Solhanlı öğrencilerin de kendisi gibi iyi şartlarda eğitim görmesini düşünmüş. Rabbim bu düşüncede olanların sayısını artırsın"diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:48
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