11 ve 17 yaşındaki iki kız kardeş sırra kadem bastı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Vişne Caddesi'nde ikamet eden Suriyeli ailenin iki kızı aniden ortadan kayboldu. Öğle saatlerinde evden çıkan veya kaçırılan 17 yaşındaki Hamide Salih ve 11 yaşındaki kız kardeşi Hatice Salih, sırra kadem bastı.

Aileleri, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan kızlarını her yerde aramalarına rağmen bulamadı. Geride hiçbir not ve iz bırakmayan iki kız kardeş kayıplara karışırken, gözü yaşlı çaresiz ailesi polise müracaat etti.Amca Hasan Salih, yeğenlerinin hayatından endişe ettiklerini belirterek, "11 yaşındaki yeğenim Hatice ve 17 yaşındaki ablası Hamide aniden ortadan kayboldular. Her yerde aradık, ancak bulamadık. Daha sonra polise gittik. Fakat hala kendilerinden bir haber yok. Evden mi kaçtılar, yoksa kaçırıldılar mı bilmiyoruz. Her yerde onları arıyoruz. Hayatlarından endişeliyiz. Yetkililerden ve kızlarımızı görenlerden rica ediyoruz. Lütfen bize yardımcı olun" ifadelerini kullandı.

Amca Hasan Salih, genç kızları görenlerin insaniyet namına 0535 029 6197 numaralı telefona bildirmelerini istedi.